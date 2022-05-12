СК возбудил дело после гибели женщины и ее 15-летнего сына

16:21
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ее 15-летнего сына в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.
По данным следствия, 11 мая женщина обнаружила родственницу и ее 15-летнего сына в состоянии сильного недомогания в подмосковной квартире. Она вызвала скорую, однако семью спасти не удалось.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").
"К настоящему времени следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, осуществлены допросы свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти погибших. В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.
РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что женщина могла сначала отравить сына, а после покончить с собой.
Ранее сообщалось, что суд арестовал 43-летнюю жительницу Кубинки, обвиняемую в убийстве шестилетнего сына во время купания. Тело обнаружил вернувшийся домой отец. Он вызвал скорую помощь и сотрудников полиции.
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