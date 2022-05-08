В Москве арестовали подростков, участвовавших в подготовке убийства бездомных

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Черемушкинский суд Москвы арестовал троих подростков, готовивших убийство бездомных у станции Косино Московской железной дороги (МЖД), сообщает ТАСС.

"Постановлением Черемушкинского суда Москвы на 1 месяц 29 суток, то есть до 7 июля, избрана мера пресечения в отношении троих подозреваемых", – следует из решения суда.

Уточняется, что постановление суда не вступило в силу и в апелляционном порядке в установленные законом сроки может быть обжаловано.

Ранее ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве готовивших теракты и массовые убийства в России ко Дню Победы сторонников неонацистской группировки. Сообщалось, что молодые люди планировали заживо сжечь бездомных с помощью коктейлей Молотова. В ФСБ добавили, что участники группировки также причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств.