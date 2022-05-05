Подростков-неонацистов задержали за нападения на людей в Ростовской области

17:22
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Полицейские задержали в Ростовской области семерых подростков-неонацистов. Их подозревают в нападениях на граждан. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
"В Ростовской области задержаны несовершеннолетние неонацисты, которые подозреваются в серии нападений на людей, а также в осквернении памятников", – рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что в местах проживания подростков правоохранители обнаружили оружие и экстремистскую литературу.
Ранее Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. По уточненной информации, под угрозой оказался телеведущий Владимир Соловьев.
Позже Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Согласно данным СК, представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева в Москве. По данным ФСБ, участники запрещенной в РФ террористической организации National Socialism/White Power обсуждали возможность нападения и на других российских журналистов.
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