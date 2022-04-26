СК попросил суд арестовать обвиняемых в подготовке покушения на Соловьева

Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ направил в суд материалы об аресте до 25 июня обвиняемых в подготовке покушения на тележурналиста Владимира Соловьева, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Басманного районного суда.

Уточняется, что речь об аресте Максима Дружинина и Василия Стрижакова.

"Следствие просит избрать арест до 25 июня 2022 года", – сказала собеседница агентства.

Ранее Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов.

По уточненной информации, под угрозой оказался телеведущий Владимир Соловьев.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Согласно данным СК, представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Соловьева в Москве.

Сам телеведущий узнал о готовившемся покушении вместе со всей страной. Он уточнил, что пересмотрел меры безопасности еще некоторое время назад ввиду того, что поступали достаточно очевидные угрозы.

