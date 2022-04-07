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Происшествия

11:32

В Крыму задержан подозреваемый в участии в запрещенном крымско-татарском батальоне

происшествия

Фото: ФСБ РФ

В Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю.

Было установлено, что подозреваемый, находясь в составе НВФ, обеспечивал батальон обмундированием, продуктами, а также материальными ресурсами.

"Кроме того, он неоднократно принимал участие в антироссийских акциях на территории Генического района, в том числе в период проведения специальной военной операции на территории Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчину задержали еще в марте, когда он пытался пересечь российскую границу под видом беженца. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он арестован на два месяца. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее правоохранители задержали в Крыму россиянина, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Мужчина 1971 года служил в ДНР, а в последнее время проживал в Крыму. В марте 2022 года он был задержан УФСБ при попытке выехать на территорию Украины с целью организации контактов, способных нанести ущерб безопасности России.

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