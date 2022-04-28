ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в ТРЦ в Симферополе

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Российские спецслужбы предотвратили теракт в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сотрудники службы безопасности задержали бывшего украинского морпеха, который по указанию националистов полка "Азов" планировал теракт в Торгово-развлекательном центре в Симферополе.

Речь идет о жителе региона 1988 года рождения. Он готовил взрыв и поджог в ТРЦ.

Ранее в Ставропольском крае ФСБ предотвратила теракт на объекте транспорта, который готовил сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Подозреваемый задержан при подготовке к реализации своего преступного замысла.

До этого ФСБ пресекла подготовку теракта в Крыму. В Симферополе задержали россиянина, который являлся сторонником запрещенной в РФ террористической организации ИГ и готовил подрыв железнодорожных путей. Дома у задержанного обнаружили и изъяли СВУ, электродетонаторы, схему закладки СВУ под железнодорожное полотно, экстремистскую литературу и другое.

