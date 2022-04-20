ФСБ разгромила вербовавшую мигрантов в террористы ячейку в Свердловской области

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В Свердловской области разгромили запрещенную в РФ законспирированную ячейку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", вербовавшую жителей России в террористы, сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, ячейка террористической организации состояла из пяти граждан стран Центрально-Азиатского региона. По указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации они распространяли на территории России террористическую идеологию и в ходе конспиративных собраний вербовали в свои ряды местных мусульман и трудовых мигрантов.

В ходе обысков в местах жительства задержанных были обнаружены запрещенные пропагандистские материалы и электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух главарей и трех членов запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", вербовавших местных мусульман. Операция по их задержанию была проведена совместно с МВД и Росгвардией.

