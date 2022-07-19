Строитель пытался поджечь двух своих коллег в Подмосковье

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Строитель пытался поджечь двух своих коллег в Красногорском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 15 июля. 47-летний гражданин одного из соседних государств, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил совершить убийство своих коллег из-за личной неприязни.

Мужчина убедился, что его коллеги находятся в бытовке на территории земельного участка в поселке Отрадное, облил ее бензином и совершил поджог.

"Пострадавшие, заметив возгорание, смогли покинуть бытовку. Обвиняемый впоследствии был задержан на месте преступления", – говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом"). Обвиняемый признал вину в преступлении.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в ранении мужчины в ходе конфликта на юго-востоке столицы. В правоохранительные органы поступила информация о том, что возле жилого дома в районе Перовского шоссе 51-летний мужчина получил телесные повреждения. Выяснилось, что он пострадал во время конфликта на бытовой почве, в результате которого его оппонент использовал травматическое оружие.

