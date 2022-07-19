Полицейские задержали подозреваемого в ранении мужчины из травматики на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала подозреваемого в ранении мужчины в ходе конфликта на юго-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительные органы поступила информация о том, что возле жилого дома в районе Перовского шоссе 51-летний мужчина получил телесные повреждения. Выяснилось, что он пострадал во время конфликта на бытовой почве, в результате которого его оппонент использовал травматическое оружие.

После этого 34-летний злоумышленник скрылся. Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого же задержали по горячим следам. Его доставят в органы следствия для дальнейшего разбирательства.

17 июля в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили о конфликте со стрельбой на востоке столицы, в котором приняли участие двое мужчин. Инцидент на бытовой почве произошел на 16-й Парковой улице.