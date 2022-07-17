Мужчина пострадал в ходе конфликта со стрельбой на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Конфликт со стрельбой произошел между двумя мужчинами на востоке столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

В ведомстве пояснили, что около 16:00 на улице 16-я Парковая между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. Один из его участников выстрелил в своего оппонента, предположительно, из травматического пистолета, и скрылся. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Ранее в субботу на Крылатской улице между несколькими мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и выстрелил в другого. Потерпевшего госпитализировали. Позже по горячим следам удалось найти и задержать еще двух участников конфликта.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Ход расследования находится на контроле прокуратуры. Согласно предварительной версии, стрелявший мужчина находился в нетрезвом состоянии.

