Охранник ранил женщину из пистолета в центре столицы

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Охранник заведения выстрелил в женщину из пистолета, пострадавшую госпитализировали, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел в Лучниковом переулке.

"На месте было установлено, что информация об огнестрельном ранении соответствует действительности. 30-летняя женщина рассказала прибывшим полицейским о том, что охранник заведения выстрелил в нее из предмета, похожего на пистолет" – сказал собеседник агентства.

29-летнего подозреваемого задержали. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мужчина устроил стрельбу в центре столицы в фудмолле "Депо". Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские установили, что мужчина несколько раз выстрелил из пистолета Grand Power Т–12.