Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в фудмолле "Депо" в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мужчина устроил стрельбу в центре столицы в фудмолле "Депо", он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе на территории фудмолла "Депо" на улице Лесной. Полицейские, прибыв на место, задержали и доставили в отдел полиции двоих мужчин. Установлено, что один из них несколько раз выстрелил из пистолета Grand Power Т–12, информации о пострадавших в результате этого нет", – передает ТАСС информацию, полученную от своего источника в полиции.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили, что задержан 30-летний мужчина, возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что четыре человека получили травмы в ходе конфликта со стрельбой в Подмосковье.

Происшествие случилось возле дома в селе Липицы. В результате инцидента пострадали четыре человека, включая 15-летнюю девочку. Все пострадавшие были госпитализированы и после оказания медпомощи отпущены домой.