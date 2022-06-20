Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в фудмолле "Депо" в центре Москвы

12:09 (обновлено 20.06.2022 12:57)
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Мужчина устроил стрельбу в центре столицы в фудмолле "Депо", он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
"Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение о стрельбе на территории фудмолла "Депо" на улице Лесной. Полицейские, прибыв на место, задержали и доставили в отдел полиции двоих мужчин. Установлено, что один из них несколько раз выстрелил из пистолета Grand Power Т–12, информации о пострадавших в результате этого нет", – передает ТАСС информацию, полученную от своего источника в полиции.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили, что задержан 30-летний мужчина, возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что четыре человека получили травмы в ходе конфликта со стрельбой в Подмосковье.
Происшествие случилось возле дома в селе Липицы. В результате инцидента пострадали четыре человека, включая 15-летнюю девочку. Все пострадавшие были госпитализированы и после оказания медпомощи отпущены домой.
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