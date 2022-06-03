Стала известна личность убитого в центре Москвы – СМИ

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Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Убитого в центре Москвы мужчину разыскивала полиция Армении, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Это Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении по второй части статьи 35–104 ("Подготовка убийства в корыстных целях")", – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на Комсомольском проспекте обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. В прокуратуре Москвы уточнили, что работу правоохранительных органов на месте происшествия координирует Хамовнический межрайонный прокурор Всеволод Ситников.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство") и статье 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").
26 апреля мужчина открыл стрельбу во время тихого часа в детском саду поселка Вешкайма Ульяновской области. В результате погибли воспитатель и двое детей 2016 и 2017 годов рождения, еще одна женщина пострадала. После этого мужчина покончил с собой.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.
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