Четыре человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой в Подмосковье

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Четыре человека получили травмы в ходе конфликта со стрельбой в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел РФ по Московской области.

Происшествие случилось возле дома в селе Липицы. В результате инцидента пострадали четыре человека, включая 15-летнюю девочку. Все пострадавшие были госпитализированы и после оказания медпомощи отпущены домой.

В МВД уточнили, что в настоящее время выясняются все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в ЖК "Спутник" в районе Мякинино. Местные жители рассказали, что мужчина зашел в подъезд дома и начал стрелять. Первоначально отмечалось, что в результате инцидента ранения получили два человека.