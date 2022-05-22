Устроивший стрельбу в подмосковном Одинцово сам явился в полицию

Устроивший стрельбу в подъезде дома в Одинцово мужчина добровольно пришел в полицию, сообщили в МВД.

По словам очевидцев, мужчина находился в нетрезвом состоянии, конфликт начался еще в местном супермаркете. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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