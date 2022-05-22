Мужчина открыл стрельбу в жилом доме в Одинцове

Мужчина открыл стрельбу в жилом доме. Это произошло в ЖК "Спутник" в Одинцовском округе. Как заявили в полиции, пострадал один человек. Раны нетяжелые, врачи уже отпустили его домой.

Очевидцы рассказывают, что стрелок явно был нетрезв. Конфликт начался еще в соседнем супермаркете. Мужчина начал буянить на кассе, а когда его попросили успокоиться – достал травматический пистолет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.