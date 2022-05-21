Саперы за сутки обезвредили 1659 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР – МО РФ

Саперы РФ за сутки обезвредили 1659 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР.

Российские члены экипажа МКС проверили новый американский корабль Starliner.

Более 18,8 тысячи человек эвакуированы в РФ из ЛНР, ДНР и с Украины за сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.