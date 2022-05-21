Пять человек пострадали из-за обрушения трибуны на репетиции парада в Лондоне

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Пять человек пострадали в Лондоне в результате обрушения части трибуны на репетиции торжественного парада в честь дня рождения королевы Елизаветы II, сообщает Sky News со ссылкой на экстренные службы города.

По информации свидетелей ЧП, был слышан громкий хлопок, а затем крик, и кто-то провалился сквозь трибуну. По словам очевидцев, зрители были эвакуированы, а церемония остановлена.

Как сообщила Лондонская служба скорой помощи, двое были госпитализированы, другим оказали помощь на месте. В настоящее время выясняются все обстоятельства ЧП.

"Безопасность является нашим приоритетом номер один, и мы срочно работаем с нашими партнерами и соответствующими организациями, чтобы понять, что произошло, и убедиться, что это не повторится", – отметил представитель армии.

Ранее балкон со зрителями не выдержал веса и рухнул во время фестиваля в районе Эльмалы в турецкой Анталье. По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал.