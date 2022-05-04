Балкон со зрителями рухнул на фестивале в Анталье – СМИ

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Балкон со зрителями не выдержал веса и рухнул во время фестиваля в районе Эльмалы в турецкой Анталье. Об этом сообщил портал Haberturk.

По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что один из зрителей на концерте Сергея Трофимова в Театре Российской армии потерял равновесие и упал с балкона на находившуюся внизу женщину. Мужчина погиб на месте, пострадавшую госпитализировали.

По факту произошедшего была организована проверка в правоохранительных органах.

