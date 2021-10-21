Экс-солисту "Ляписа Трубецкого" грозит до 5 лет ограничения свободы за драку на концерте

21 октября, 22:30
Фото: ТАСС/ Руслан Шамуков
После ситуации на концерте в Полтаве с бывшим лидером группы "Ляпис Трубецкой" и солистом группы Brutto Сергеем Михалком было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство УК Украины, исполнителю грозит до 5 лет ограничения свободы, сообщает интернет-издание "Сегодня" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Полтавской области Юрия Сулаева.
Лидер группы Brutto и экс-солист "Ляписа Трубецкого" на концерте в украинской Полтаве обругал и ударил мужчину, вышедшего на сцену. Конфликт засняли на видео, которое позже попало в сеть.
"Во время концерта, который давал Михалок, на сцену вышел неизвестный с гитарой. Певец агрессивно отреагировал на это и начал грубо с ним общаться, а затем ударил мужчину", – говорится в сообщении источника.
Если в рамках расследования дела будет установлена вина музыканта, то ему грозит штраф от 8500 гривен либо ограничение свободы до 5 лет.
Ранее сообщалось, что в лидера группы "25/17" Андрея Бледного (Позднухова) стреляли в центре Москвы. От госпитализации в больницу певец отказался.
Сергей Михалок из "Ляписа Трубецкого" ударил зрителя на концерте
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