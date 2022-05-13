Названа предварительная причина обрушения моста в Приморье

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Автомобильный мост на трассе Михайловка – Турий Рог обрушился в Приморском крае.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство ГО и ЧС, предположительно, причиной ЧП стал проезд грузовика, масса которого превышала разрешенную.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Отрезанных населенных пунктов нет. Проезд планируют отремонтировать в течение недели.

В районе аварийного моста выставлен пост ГИБДД. В настоящий момент ограничено движение для большегрузного транспорта, легковой идет по одной полосе.

По факту обрушения моста прокуратура Хорольского района организовала проверку. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что предварительной причиной обрушения стала просадка двух опорных свай конструкции.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае обрушился мост через реку Иль. Инцидент произошел в Северском районе недалеко от Ильского городского поселения. По словам очевидцев, конструкция начала рушиться после того, как по ней проехал грузовой автомобиль.