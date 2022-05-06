Не менее 17 человек пострадали в результате взрыва в Мадриде

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По меньшей мере 17 человек получили травмы из-за сильного взрыва, который произошел в доме в одном из центральных районов Мадрида. Об этом сообщает городская служба экстренной помощи в Twitter.

ЧП случилось в элитном районе Саламанка. Взрыв произошел в четырехэтажном жилом здании. Причины происшествия на данный момент неизвестны.

В настоящее время улицы, ведущие к месту ЧП, полностью перекрыты правоохранителями. На месте взрыва работают около 100 медиков, полицейских и пожарных.

Ранее взрыв произошел на судне, находящемся на верфи в районе Тузла в Стамбуле. По данным СМИ, в результате происшествия пострадали пять рабочих. Предварительно, причиной взрыва могла стать утечка газа.