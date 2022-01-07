В Китае после взрыва обрушилось здание

На юго-западе Китае в столовой прогремел взрыв. По предварительным данным, там произошла утечка газа.

В этот момент в здании были люди. Как сообщает местный телеканал, под завалами минимум 20 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.