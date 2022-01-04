В Московской области автомобиль столкнулся с поездом

21:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Московской области автомобиль по касательной столкнулся с пассажирским поездом. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
Происшествие случилось в 19:46 на переезде 44 километра перегона Пушкино – Софрино. Отмечается, что столкновение произошло при исправно действующей световой и звуковой сигнализации.
"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада применила экстренное торможение, что позволило избежать серьезных последствий в ДТП", – говорится в сообщении.
В результате столкновения никто не пострадал. В 19:53 поезд продолжил движение.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате столкновения грузового поезда и рейсового автобуса в Кулундинском районе Алтайского края. Авария произошла на 363-м километре Западно-Сибирской железной дороги. Грузовой состав столкнулся с рейсовым автобусом на регулируемом переезде.
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