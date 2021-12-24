Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и поездом в Алтайском крае

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Четыре человека пострадали в результате столкновения грузового поезда и рейсового автобуса в Кулундинском районе Алтайского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

При этом источник в экстренных службах сообщил РИА Новости о шести пострадавших.

Авария произошла на 363-м километре Западно-Сибирской железной дороги. Грузовой состав столкнулся с рейсовым автобусом на регулируемом переезде.

Всего в автобусе находились 15 человек. В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что поезд столкнулся с "Газелью" на переезде в Красноярском крае. ЧП произошло на перегоне в городском округе Лесосибирск. По информации источника, жертвами столкновения стали пять человек. Двое пострадавших госпитализированы.

