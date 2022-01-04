Три человека пострадали в ДТП на юге Москвы

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В результате ДТП на юге Москвы пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Водитель Peugeot врезался в стоящий из-за поломки автомобиль Hyundai Porter возле дома 3 на улице Вавилова.

"По предварительным данным в результате происшествия пострадали водитель и пассажир Peugeot, а также водитель автомобиля Hyundai Porter, который выпал из кабины и получил ранения от наезда собственного транспортного средства", – говорится в сообщении.

В произошедшем разбираются сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух автомобилей на Урале один человек погиб, а еще пятеро пострадали. Авария произошла на территории городского округа Первоуральск в районе деревни Хомутовка. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением при обгоне и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Largus.

