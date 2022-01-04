Шесть человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ленинградской области

Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ленинградской области.

Авария произошла на 187 километре федеральном автодороги Р-21. Пострадавшие госпитализированы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.