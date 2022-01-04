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Движение ограничили на участке Калужско-Рижской линии метро из-за человека на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На северном участке Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", – сообщили в ведомстве.

По сообщениям очевидцев, движение остановлено на промежутке от станции метро "ВДНХ" до станции "Проспект мира".

Подробности инцидента уточняются.

Ранее во вторник, 4 января, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии транспортного каркаса столицы. Градоначальник подвел итоги 2021 года в данной сфере и отметил, что приложенные усилия значительно разгрузили транспортную систему города.