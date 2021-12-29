Путь 11-летнего мальчика. Видео: Прокуратура МО

Ребенок упал в реку и насмерть замерз в подмосковной Дубне, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, 27 декабря мальчик отправился на автобусе в школу. Выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега Дубны. Но ни в школу, ни домой ребенок не пришел, отметили в ведомстве.

Позже тело ребенка было обнаружено вблизи реки Южная Канава на улице Программистов вечером во вторник, 28 декабря. По предварительной информации, мальчик умер в результате обморожения, так как видимых травм у него обнаружено не было, добавили в СК.

Путь 11-летнего мальчика. Видео: Прокуратура МО

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура области также начала проверку.

"По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей", – отмечается в сообщении.

Ранее тела троих детей нашли на берегу водоема в поселке Анопино Владимирской области. По данному факту прокуратура организовала проверку.