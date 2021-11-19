Тела троих детей нашли на берегу водоема во Владимирской области

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Тела троих детей нашли на берегу водоема в поселке Анопино Владимирской области, сообщает региональная прокуратура.

"Установлено, что 19 ноября 2021 года на берегу водоема обнаружены тела трех несовершеннолетних (двух мальчиков и девочки) 8 и 9 лет с признаками утопления", – говорится в сообщении.

По данному факту прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехали исполняющий обязанности первого зампрокурора области Андрей Жугин и руководство Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры.

По результатам проверки, опроса родственников, педагогов и одноклассников погибших будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух девочек в столице Тывы Кызыле. Им оказался 23-летний ранее судимый уроженец Тес-Хемского района республики.

