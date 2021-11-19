Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18:59

Тела троих детей нашли на берегу водоема во Владимирской области

происшествия регионы

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Тела троих детей нашли на берегу водоема в поселке Анопино Владимирской области, сообщает региональная прокуратура.

"Установлено, что 19 ноября 2021 года на берегу водоема обнаружены тела трех несовершеннолетних (двух мальчиков и девочки) 8 и 9 лет с признаками утопления", – говорится в сообщении.

По данному факту прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехали исполняющий обязанности первого зампрокурора области Андрей Жугин и руководство Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры.

По результатам проверки, опроса родственников, педагогов и одноклассников погибших будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух девочек в столице Тывы Кызыле. Им оказался 23-летний ранее судимый уроженец Тес-Хемского района республики.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать