Годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа на юго-востоке Москвы

12:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Следственный комитет организовал проверку в связи с падением годовалого ребенка из окна пятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.
"Утром 5 ноября 2021 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Михайлова в городе Москве, мальчик 2020 года рождения, оставшись на непродолжительное время без присмотра родителей, выпал из окна с высоты пятого этажа", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок был госпитализирован, в настоящее время врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Состояние малыша оценивают как тяжелое.
"В рамках проверки следователями выполняется необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Опрашиваются родители мальчика", – сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее российский хоккеист Иван Биткин скончался после падения из окна жилого дома в Москве. Сообщается, что спортсмен упал с 25-го этажа. Тело Биткина нашли на козырьке первого этажа, молодой человек скончался до приезда скорой помощи. Обстоятельства трагедии устанавливает полиция.
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