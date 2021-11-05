Годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Следственный комитет организовал проверку в связи с падением годовалого ребенка из окна пятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

"Утром 5 ноября 2021 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Михайлова в городе Москве, мальчик 2020 года рождения, оставшись на непродолжительное время без присмотра родителей, выпал из окна с высоты пятого этажа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенок был госпитализирован, в настоящее время врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Состояние малыша оценивают как тяжелое.

"В рамках проверки следователями выполняется необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Опрашиваются родители мальчика", – сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее российский хоккеист Иван Биткин скончался после падения из окна жилого дома в Москве. Сообщается, что спортсмен упал с 25-го этажа. Тело Биткина нашли на козырьке первого этажа, молодой человек скончался до приезда скорой помощи. Обстоятельства трагедии устанавливает полиция.