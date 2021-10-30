Российский хоккеист Биткин погиб при падении из окна

Фото: mhl.khl.ru

Российский хоккеист Иван Биткин скончался после падения из окна жилого дома в Москве, передает РИА Новости.

Сообщается, что спортсмен упал с 25-го этажа. Тело Биткина нашли на козырьке первого этажа, молодой человек скончался до приезда скорой помощи.

Обстоятельства трагедии устанавливает полиция.

Иван Биткин является воспитанником системы "Салавата Юлаева", клуб выбрал его на драфте Континентальной хоккейной лиги в 2013 году. За карьеру хоккеист выступал за клубы "Звезда", "Торос" и китайский "Ценг Тоу".