Прокуратура начала проверку после смерти художника Бубнова в бассейне на севере Москвы

16:28
Фото: телеграм-канал "112"
Прокуратура начала проверку по факту смерти 79-летнего мужчины во время посещения бассейна на севере столицы, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел 24 октября. 79-летний мужчина умер во время посещения бассейна в фитнес-центре, расположенном на 2-й Песчаной улице.
В ходе проверки, проведение которой поручили Савеловской межрайонной прокуратуре, установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку соблюдению организацией требований федерального законодательства и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
Как сообщают СМИ, погибший – художник Василий Бубнов. Он участвовал в оформлении станций метро "Пушкинская" и "Печатники" столичного метро.
Ранее сообщалось, что в сауне Новосибирска мужчина погиб от удара током. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
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