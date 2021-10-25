Прокуратура начала проверку после смерти художника Бубнова в бассейне на севере Москвы

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Прокуратура начала проверку по факту смерти 79-летнего мужчины во время посещения бассейна на севере столицы, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 24 октября. 79-летний мужчина умер во время посещения бассейна в фитнес-центре, расположенном на 2-й Песчаной улице.

В ходе проверки, проведение которой поручили Савеловской межрайонной прокуратуре, установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку соблюдению организацией требований федерального законодательства и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

Как сообщают СМИ, погибший – художник Василий Бубнов. Он участвовал в оформлении станций метро "Пушкинская" и "Печатники" столичного метро.

Ранее сообщалось, что в сауне Новосибирска мужчина погиб от удара током. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.