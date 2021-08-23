Во время сильного прибоя в Приморье утонул один человек

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Один человек погиб из-за сильного прибоя у мыса Тобизина на острове Русский, еще пятерых удалось спасти. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"<...> поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который, находясь на отдыхе, прыгнул в море со скалы мыса Тобизина . В условиях сильного прибоя после штормовой погоды в предыдущие сутки человек самостоятельно выплыть не смог", – говорится в сообщении.

Тело погибшего пришлось вытаскивать с помощью альпинистского снаряжения, поскольку спасатели не смогли подплыть к месту трагедии на катере.

"Кроме того, сотрудники МЧС помогли выбраться на берег мужчине, находившемуся неподалеку, а также спасли еще четверых человек, о которых рассказали очевидцы. Медицинская помощь никому из них не понадобилась", – рассказали спасатели.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней один человек погиб, еще трое пропали в районе реки Мацесты в Сочи.

До этого шторм в Черном море у берегов Крыма унес жизни шестерых человек.