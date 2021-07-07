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Заслуженный спасатель России рассказал, есть ли шанс выжить в море в шторм

"Беспечный риск". Почему россияне лезут купаться в шторм и погибают на отдыхе
безопасность общество происшествия

На побережье Черного моря уже несколько дней подряд бушует непогода. Однако туристы все равно продолжают лезть в воду, несмотря на сильные волны и предупреждения об опасности. За последнее время на курортах Черного моря утонули уже как минимум 5 человек, включая двоих детей. Разбираемся со специалистами, почему люди идут на такие риски и есть ли шанс спастись из штормовых волн.

Фото: телеграм-канал "Кубанские Новости"

Не вышли из моря

В Анапе 5 июля, несмотря на непогоду, 13-летний подросток пошел купаться в море на необорудованном пляже. По предварительным данным, его стало уносить течением, на помощь бросились отец ребенка и его друг. В результате погибли все трое. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку.

Из-за непогоды временно запрещено купание в море на всех пляжах города-курорта. Несмотря на запрет, в селе Витязево 13-летний ребенок пошел купаться на одном из пляжей, не оборудованных для отдыха, в результате погибли три человека.
из сообщения Оперативного штаба Краснодарского края

Позже было найдено тело 47-летнего мужчины, который также участвовал в спасении мальчика. Уточняется, что на всех пляжах Анапы организовано дополнительное оповещение для жителей и гостей города.

Шторм на Черном море не обошел и побережье Абхазии. В Гагре туристка из Санкт-Петербурга решила пойти поплавать с тремя детьми, несмотря на непогоду. Сотрудники гостиницы запретили отдыхающим купаться в опасном штормовом море, тогда женщина с детьми отправилась на реку Бзыбь.

Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили в МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы.
из сообщения пресс-службы МЧС Абхазии

До того, как прибыли спасатели, местные жители и очевидцы общими усилиями смогли спасти одного из детей. Позже из моря вытащили еще двух: трехлетнего мальчика и семилетнюю девочку. Мальчик скончался в больнице. Поиски матери продолжаются до сих пор.

Накануне городские власти предупредили жителей Сочи о возможной эвакуации из-за подтоплений. После сильных ливней в городе запретили купаться на местных пляжах из-за непогоды.

В шести муниципалитетах Кубани – Туапсинском и Славянском районах, Горячем Ключе, Сочи, Северском и Геленджике – был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас там отслеживают уровень подъема рек и эвакуируют жителей подтопленных строений.

Фото: телеграм-канал "Кубанские Новости"

"Надежда на авось"

По мнению старшего преподавателя кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций СПбГУ, психолога Екатерины Лебедевой, туристы могут заходить в опасное штормовое море из-за авантюризма и желания получить адреналин.

В менталитете наших людей есть такой авантюризм – надежда на авось. Есть и химическая вещь – адреналин, который для многих является стимулирующим фактором.
Екатерина Лебедева
психолог

При этом Лебедева отметила, что люди любят не сам адреналин, а когда опасная ситуация, которая провоцирует его выброс, проходит и наступает расслабление и эйфория. "У людей возникает зависимость от этого. Они хотят почувствовать радость после пережитого страха и ужаса", – сказала психолог в диалоге с Москвой 24.

По мнению Лебедевой, расчет на авось ("а вдруг пронесет?") – это неспособность объективно оценивать ситуацию. В результате человек рискует не только своей жизнью, но и жизнью детей, позволяя им купаться в шторм.

Чем мотивируется поведение матерей, которые допускают, чтобы дети себя так вели? У меня объяснения нет, кроме как назвать это беспечностью, неспособностью интеллектуально просчитать риски. Это беспечный риск.
Екатерина Лебедева
психолог

Специалист отметила, что для осознания риска родителям стоит представить потенциальные последствия – как бушуют волны и голова ребенка скрывается в мутной воде. "Надо рассказывать такие истории, показывать последствия, может быть, тогда у большего количества людей возникнет стремление к разумной осторожности", – подчеркнула Лебедева.

Фото: телеграм-канал "Кубанские Новости"

Можно ли выбраться из штормового моря?

Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн рассказал, что на человека, оказавшегося во власти стихии, оказывает влияние множество факторов. "Это физическое и моральное состояние, когда он поддался на такую авантюру – купаться в штормовом море. Пьяный он или трезвый, хочет ли самоутвердиться перед кем-то или перед самим собой", – уточнил эксперт в интервью Москве 24.

Кроме того, на сложность ситуации влияет и само море: величина волн, береговая линия (мыс, бухта, крутые скальные берега или пляж). "Все это может повлиять на специфику течения в данном районе и надежность спасения. На крутом берегу в воде, где много валунов и крупные камни, даже на мели уже тяжело спастись", – отметил специалист.

Самая страшная вещь – незнание самой природы взаимодействия моря с берегом. Существует отбойное течение, когда пытаетесь плыть к берегу, а уносит дальше. Надо знать, как себя там вести.
Александр Гофштейн
заслуженный спасатель России, спасатель международного класса

По словам Гофштейна, при отбойном течении не нужно пытаться его преодолеть и плыть к берегу. Лучше успокоиться и плыть параллельно суше, пока вода не вынесет туда, где нет этого течения. Потом можно плыть к берегу, говорит спасатель. Однако есть риск попасть в очередное отбойное течение, предупредил он.

Специалист также отметил, что если человек не знает природы и специфики водоема, не имеет хорошей физической подготовки, то не стоит сразу бросаться в воду на помощь утопающему.

Если человека уносит, а ты бежишь спасать его, помогать, сам ничего не понимая, тебе гарантирован печальный исход, это бессмысленная борьба с природой, которая наверняка сильнее тебя.
Александр Гофштейн
заслуженный спасатель России, спасатель международного класса

В такой ситуации Гофштейн рекомендует бегать по берегу и звать на помощь, привлекая внимание спасателей, искать плавсредства. Кроме того, в холодной воде физический ресурс человека сильно снижается, поэтому рассчитывать на свои силы без необходимых навыков и владения информацией о данном месте не стоит, заключил спасатель.

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