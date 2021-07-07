Заслуженный спасатель России рассказал, есть ли шанс выжить в море в шторм

На побережье Черного моря уже несколько дней подряд бушует непогода. Однако туристы все равно продолжают лезть в воду, несмотря на сильные волны и предупреждения об опасности. За последнее время на курортах Черного моря утонули уже как минимум 5 человек, включая двоих детей. Разбираемся со специалистами, почему люди идут на такие риски и есть ли шанс спастись из штормовых волн.



Не вышли из моря

В Анапе 5 июля, несмотря на непогоду, 13-летний подросток пошел купаться в море на необорудованном пляже. По предварительным данным, его стало уносить течением, на помощь бросились отец ребенка и его друг. В результате погибли все трое. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку.





из сообщения Оперативного штаба Краснодарского края Из-за непогоды временно запрещено купание в море на всех пляжах города-курорта. Несмотря на запрет, в селе Витязево 13-летний ребенок пошел купаться на одном из пляжей, не оборудованных для отдыха, в результате погибли три человека.

Позже было найдено тело 47-летнего мужчины, который также участвовал в спасении мальчика. Уточняется, что на всех пляжах Анапы организовано дополнительное оповещение для жителей и гостей города.

Шторм на Черном море не обошел и побережье Абхазии. В Гагре туристка из Санкт-Петербурга решила пойти поплавать с тремя детьми, несмотря на непогоду. Сотрудники гостиницы запретили отдыхающим купаться в опасном штормовом море, тогда женщина с детьми отправилась на реку Бзыбь.





из сообщения пресс-службы МЧС Абхазии Сильное течение реки стало уносить их всех в море. Очевидцы трагедии позвонили в МЧС. К месту происшествия были в экстренном порядке направлены спасатели и водолазы.

До того, как прибыли спасатели, местные жители и очевидцы общими усилиями смогли спасти одного из детей. Позже из моря вытащили еще двух: трехлетнего мальчика и семилетнюю девочку. Мальчик скончался в больнице. Поиски матери продолжаются до сих пор.

Накануне городские власти предупредили жителей Сочи о возможной эвакуации из-за подтоплений. После сильных ливней в городе запретили купаться на местных пляжах из-за непогоды.

В шести муниципалитетах Кубани – Туапсинском и Славянском районах, Горячем Ключе, Сочи, Северском и Геленджике – был введен режим чрезвычайной ситуации. Сейчас там отслеживают уровень подъема рек и эвакуируют жителей подтопленных строений.



"Надежда на авось"

По мнению старшего преподавателя кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций СПбГУ, психолога Екатерины Лебедевой, туристы могут заходить в опасное штормовое море из-за авантюризма и желания получить адреналин.





Екатерина Лебедева психолог В менталитете наших людей есть такой авантюризм – надежда на авось. Есть и химическая вещь – адреналин, который для многих является стимулирующим фактором.

При этом Лебедева отметила, что люди любят не сам адреналин, а когда опасная ситуация, которая провоцирует его выброс, проходит и наступает расслабление и эйфория. "У людей возникает зависимость от этого. Они хотят почувствовать радость после пережитого страха и ужаса", – сказала психолог в диалоге с Москвой 24.

По мнению Лебедевой, расчет на авось ("а вдруг пронесет?") – это неспособность объективно оценивать ситуацию. В результате человек рискует не только своей жизнью, но и жизнью детей, позволяя им купаться в шторм.





Екатерина Лебедева психолог Чем мотивируется поведение матерей, которые допускают, чтобы дети себя так вели? У меня объяснения нет, кроме как назвать это беспечностью, неспособностью интеллектуально просчитать риски. Это беспечный риск.

Специалист отметила, что для осознания риска родителям стоит представить потенциальные последствия – как бушуют волны и голова ребенка скрывается в мутной воде. "Надо рассказывать такие истории, показывать последствия, может быть, тогда у большего количества людей возникнет стремление к разумной осторожности", – подчеркнула Лебедева.



Можно ли выбраться из штормового моря?

Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн рассказал, что на человека, оказавшегося во власти стихии, оказывает влияние множество факторов. "Это физическое и моральное состояние, когда он поддался на такую авантюру – купаться в штормовом море. Пьяный он или трезвый, хочет ли самоутвердиться перед кем-то или перед самим собой", – уточнил эксперт в интервью Москве 24.

Кроме того, на сложность ситуации влияет и само море: величина волн, береговая линия (мыс, бухта, крутые скальные берега или пляж). "Все это может повлиять на специфику течения в данном районе и надежность спасения. На крутом берегу в воде, где много валунов и крупные камни, даже на мели уже тяжело спастись", – отметил специалист.





Александр Гофштейн заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Самая страшная вещь – незнание самой природы взаимодействия моря с берегом. Существует отбойное течение, когда пытаетесь плыть к берегу, а уносит дальше. Надо знать, как себя там вести.

По словам Гофштейна, при отбойном течении не нужно пытаться его преодолеть и плыть к берегу. Лучше успокоиться и плыть параллельно суше, пока вода не вынесет туда, где нет этого течения. Потом можно плыть к берегу, говорит спасатель. Однако есть риск попасть в очередное отбойное течение, предупредил он.

Специалист также отметил, что если человек не знает природы и специфики водоема, не имеет хорошей физической подготовки, то не стоит сразу бросаться в воду на помощь утопающему.





Александр Гофштейн заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Если человека уносит, а ты бежишь спасать его, помогать, сам ничего не понимая, тебе гарантирован печальный исход, это бессмысленная борьба с природой, которая наверняка сильнее тебя.

В такой ситуации Гофштейн рекомендует бегать по берегу и звать на помощь, привлекая внимание спасателей, искать плавсредства. Кроме того, в холодной воде физический ресурс человека сильно снижается, поэтому рассчитывать на свои силы без необходимых навыков и владения информацией о данном месте не стоит, заключил спасатель.