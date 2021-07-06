Режим ЧС ввели в шести муниципалитетах Кубани

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в шести муниципалитетах Кубани.

Речь идет о Туансинском и Славянском районах, а также о Горячем Ключе, Сочи, Северском и Геленджике.

"Были подтоплены 290 жилых домов, более 500 приусадебных участков и 1 социально-значимый объект", – уточнили в штабе.

В названных муниципалитетах отслеживают уровень подъема рек, а также эвакуируют жителей подтопленных строений. Вывезены из опасной зоны 136 человек, 44 человека были сняты с крыш домов.

Накануне утром, 5 июля, городские власти предупредили жителей Сочи о возможной эвакуации из-за подтоплений. Позднее было выпущено предупреждение об опасности купания на местных пляжах из-за непогоды.

Кроме того, сошедший сель парализовал движение по федеральной трассе Джубга – Сочи. На устранение последствий разгула стихии оперативно прибыли спасатели.