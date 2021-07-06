В МЧС сообщили о стабилизации ситуации в Сочи после подтопления

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Ситуация в Сочи после подтопления, вызванного ливнями, стабилизировалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"На данный момент ситуация в Сочи стабилизировалась", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники пожарно-спасательных подразделений проводят откачку воды. Все службы также переведены в режим чрезвычайной ситуации.

В понедельник, 5 июля, в Сочи выпала почти месячная норма осадков. Из-за непогоды практически все реки города вышли из берегов. Уровень воды поднялся до критических отметок. Многие дома до сих пор затоплены.

Движение по федеральной трассе Джубга – Сочи временно ограничено из-за сошедшего селя. Его длина составила 40 метров, а высота – 2 метра. Все случилось в районе поселка Гизель-Дере. Обе полосы движения оказались перекрыты.