В МЧС сообщили о стабилизации ситуации в Сочи после подтопления

Фото: телеграм-канал Mash
Ситуация в Сочи после подтопления, вызванного ливнями, стабилизировалась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
"На данный момент ситуация в Сочи стабилизировалась", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники пожарно-спасательных подразделений проводят откачку воды. Все службы также переведены в режим чрезвычайной ситуации.
В понедельник, 5 июля, в Сочи выпала почти месячная норма осадков. Из-за непогоды практически все реки города вышли из берегов. Уровень воды поднялся до критических отметок. Многие дома до сих пор затоплены.
Движение по федеральной трассе Джубга – Сочи временно ограничено из-за сошедшего селя. Его длина составила 40 метров, а высота – 2 метра. Все случилось в районе поселка Гизель-Дере. Обе полосы движения оказались перекрыты.
В МЧС сообщили о стабилизации ситуации в Сочи
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: