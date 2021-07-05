Движение по трассе Джубга – Сочи перекрыто из-за сошедшего селя

20:39
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Движение по федеральной трассе Джубга – Сочи временно ограничено из-за сошедшего селя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД по Краснодарскому краю.
Сель, длина которого составила 40 метров, а высота – 2 метра, сошел в районе поселка Гизель-Дере. В результате обе полосы движения оказались перекрыты.
На данный момент на месте происшествия работают специалисты.
Ранее Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией в Краснодарском крае и Крыму из-за подтоплений. Специалисты уже усилили контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, которая подается населению.
На территории Сочи вследствие сильных осадков произошли подъемы уровней рек Мацесты, Хосты, Кудепсты, Хороты. Включены сирено-речевые установки для звукового оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов.
Местных жителей попросили соблюдать спокойствие, приготовить документы и вещи первой необходимости на случай, если ситуация вынудит начать эвакуацию. Кроме того, на городских пляжах появились таблички "Купание в шторм запрещено" и "Проход к воде перекрыт".
Около месячной нормы осадков выпало в Сочи за сутки
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