Движение по трассе Джубга – Сочи перекрыто из-за сошедшего селя

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Движение по федеральной трассе Джубга – Сочи временно ограничено из-за сошедшего селя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД по Краснодарскому краю.

Сель, длина которого составила 40 метров, а высота – 2 метра, сошел в районе поселка Гизель-Дере. В результате обе полосы движения оказались перекрыты.

На данный момент на месте происшествия работают специалисты.

Ранее Роспотребнадзор поручил усилить контроль за ситуацией в Краснодарском крае и Крыму из-за подтоплений. Специалисты уже усилили контроль за качеством и безопасностью питьевой воды, которая подается населению.

На территории Сочи вследствие сильных осадков произошли подъемы уровней рек Мацесты, Хосты, Кудепсты, Хороты. Включены сирено-речевые установки для звукового оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов.

Местных жителей попросили соблюдать спокойствие, приготовить документы и вещи первой необходимости на случай, если ситуация вынудит начать эвакуацию. Кроме того, на городских пляжах появились таблички "Купание в шторм запрещено" и "Проход к воде перекрыт".

