Около месячной нормы осадков выпало в Сочи за сутки

За сутки в Сочи выпало около месячной нормы осадков, уровень воды поднялся до критических отметок. Пляжи закрыты, купание запрещено, экскурсии отменены.

Жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации. Размыты дороги, нет электричества, предстоит убрать тонны грязи, которую принес ураган. Многие дома до сих пор затоплены.

Практически все реки Сочи вышли из берегов из-за непогоды. Особенно сложно в Адлере, Хосте, Мацесте и в районе Псоу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.