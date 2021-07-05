Мужчина открыл стрельбу из автомата у бара в Можайске

11:17
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
Полицейские задержали в Можайске 33-летнего местного жителя, открывшего стрельбу из автомата, сообщает "Вечерняя Москва".
Инцидент произошел возле бара на улице Локомотивной. Злоумышленник достал из багажника своего автомобиля автомат и несколько раз выстрелил в воздух. Правоохранители установили личность правонарушителя и доставили его в отделение.
В автомобиле мужчины обнаружили и изъяли оружие, которое оказалось охолощенным автоматом.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Таганском районе столицы. По словам очевидцев, конфликт произошел между тремя мужчинами на Марксистской улице. В МВД России по Москве рассказали, что злоумышленники применили травматическое оружие.
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