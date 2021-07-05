Мужчина открыл стрельбу из автомата у бара в Можайске

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Полицейские задержали в Можайске 33-летнего местного жителя, открывшего стрельбу из автомата, сообщает "Вечерняя Москва".

Инцидент произошел возле бара на улице Локомотивной. Злоумышленник достал из багажника своего автомобиля автомат и несколько раз выстрелил в воздух. Правоохранители установили личность правонарушителя и доставили его в отделение.

В автомобиле мужчины обнаружили и изъяли оружие, которое оказалось охолощенным автоматом.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Таганском районе столицы. По словам очевидцев, конфликт произошел между тремя мужчинами на Марксистской улице. В МВД России по Москве рассказали, что злоумышленники применили травматическое оружие.