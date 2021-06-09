В Сочи во время перестрелки убиты двое судебных приставов

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В Сочи произошла перестрелка, в ходе которой были убиты двое судебных приставов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Двое [судебных] приставов убиты", – сказал собеседник агентства.

В настоящее время стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции. По словам источника, мужчина сам сдался полиции.

"После стрельбы он сам сдался полиции без оружия", – сказал источник.

В МВД подтвердили задержание мужчины. По данным полиции, причиной стрельбы стал конфликт при выселении людей из многоэтажного жилого дома.

В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю агентству сообщили, что следователи направляются на место происшествия.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Таганском районе столицы. По словам очевидцев, конфликт произошел между тремя мужчинами на Марксистской улице. В МВД России по Москве рассказали, что злоумышленники применили травматическое оружие.

