В Сочи во время перестрелки убиты двое судебных приставов

11:56 (обновлено 09.06.2021 12:50)
Фото: телеграм-канал Mash
В Сочи произошла перестрелка, в ходе которой были убиты двое судебных приставов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Двое [судебных] приставов убиты", – сказал собеседник агентства.
В настоящее время стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции. По словам источника, мужчина сам сдался полиции.
"После стрельбы он сам сдался полиции без оружия", – сказал источник.
В МВД подтвердили задержание мужчины. По данным полиции, причиной стрельбы стал конфликт при выселении людей из многоэтажного жилого дома.
В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю агентству сообщили, что следователи направляются на место происшествия.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Таганском районе столицы. По словам очевидцев, конфликт произошел между тремя мужчинами на Марксистской улице. В МВД России по Москве рассказали, что злоумышленники применили травматическое оружие.
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