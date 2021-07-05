Глава Кубани предупредил, что купаться в Сочи сейчас опасно

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Из-за разгула стихии купаться в Сочи в настоящее время опасно, многие пляжи закрыты. Такое заявление сделал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Обращаю пристальное внимание жителей и гостей наших курортов – на сегодняшний день многие пляжи остаются закрытыми в связи с действием штормового предупреждения. А это значит, что купаться сейчас очень опасно", – написал он в своем телеграм-канале.

Утром 5 июля городские власти предупредили жителей Сочи о возможной эвакуации из-за подтоплений. В администрации подчеркнули, что городской Оперативный штаб по устранению последствий разгула стихии работает круглосуточно.

В связи с чрезвычайной ситуацией в Сочи запретили купаться на городских пляжах. В городе также включили сирено-речевые установки для звукового оповещения населения о возможных подтоплениях.

Региональное управление МЧС России дополнительно выпустило экстренное предупреждение из-за непогоды. На фоне дождей с градом и возможных подтоплений в ведомстве попросили туристов не ходить по набережным, а также временно избегать моря, лесов и гор.

