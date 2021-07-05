Почти все реки Сочи вышли из берегов из-за непогоды

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что из-за непогоды существенно вырос уровень воды в реках Сочи. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Сегодня мы видим, что из берегов вышли не какие-то реки, а вышли практически все реки, которые в Сочи протекают. Это и Адлерский, и Хостинский районы. Реки Мацеста, Хоста, Кудепста и Хорота, Псоу, Мзымта. Все реки вышли из берегов", – уточнил чиновник.
Утром 5 июня стало известно, что городские власти предупредили жителей Сочи о возможной эвакуации из-за подтоплений. В администрации подчеркнули, что городской оперативный штаб по устранению последствий разгула стихии работает круглосуточно.
В связи с чрезвычайной ситуацией в Сочи запретили купаться на городских пляжах. В городе также включили сирено-речевые установки для звукового оповещения населения о возможных подтоплениях.
Региональное управление МЧС России дополнительно выпустило экстренное предупреждение в Сочи из-за непогоды. На фоне дождей с градом и возможных подтоплений в ведомстве попросили туристов не ходить по набережным, а также временно избегать моря, лесов и гор.
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