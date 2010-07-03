Мужчина погиб от наезда катера в Москве-реке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту смертельного травмирования отдыхающего катером в районе городского округа Красногорск Московской области. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточняется, вечером 1 сентября в акватории Москвы-реки маломерное судно "Формула" травмировало мужчину, который катался на водной доске.

"От полученных травм пострадавший скончался", – говорится в сообщении.

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы спасли мужчину, прыгнувшего в воду за сумочкой девушки. Инцидент произошел на Водоотводном канале.

А в Басманном районе столицы Mercedes-Benz пробил ограждение и улетел в реку. Автомобиль полностью утонул, но водителю удалось выжить. Ему помогли выбраться случайные прохожие. По словам молодого человека, он заснул за рулем и очнулся, когда уже шел на дно.