В Тольятти мать морила голодом младенца

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Жительница Тольятти морила голодом младенца, не пускала врачей к ребенку и содержала его в антисанитарных условиях. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Под прицел правоохранителей 32-летняя местная жительницы попала в конце сентября. Врачи детской больницы обратились в полицию, сообщив, что не могут попасть в квартиру, где находится новорожденный. По словам медиков, мать младенца препятствовала врачам, которые в рамках программы патронажа обязаны оказать необходимую медицинскую помощь ребенку.

По указанному адресу выехали сотрудники полиции и инспектор по делам несовершеннолетних. В ходе осмотра квартиры правоохранители установили, что женщина держала ребенка без еды и одежды. В квартире также отсутствовали гигиенические средства.

С помощью сотрудников полиции врачи доставили младенца в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Ей грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

В пресс-службе прокуратуры Самарской области добавили, что уголовное дело было возбуждено по требованию прокуратуры Автозаводского района города Тольятти, отменившей незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В настоящий момент ведомство также проводит проверку, в ходе которой даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Собственную проверку также организовало Следственное управление СК РФ по региону.

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