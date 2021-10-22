Суд приговорил писателя Кронберга к 17 годам колонии за насилие над женой и ребенком

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Таганский районный суд столицы приговорил к 17 годам колонии строгого режима писателя Артура Кронберга, признав его виновным в совершении сексуального насилия над супругой и ребенком. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Кронберга к отбыванию наказания в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – рассказали в суде.

Согласно данным следствия, 64-летний писатель Артур Кронберг подвергал физическому и сексуальному насилию свою 40-летнюю жену и 12-летнего ребенка.

Его задержали и арестовали в феврале 2020 года, выдвинув обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетнего.

Прозаик Артур Кронберг является автором произведений на эротическую тематику. В частности, он написал такие рассказы, как "Прожиточный минимум" и "Особая процедура".

Ранее суд приговорил к 18 годам лишения свободы астраханца, который на протяжении трех лет насиловал маленькую падчерицу. В общей сложности обвиняемый совершил в отношении девочки 2008 года рождения 183 эпизода преступлений.

