Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

21:35

Суд приговорил писателя Кронберга к 17 годам колонии за насилие над женой и ребенком

суды происшествия

Фото: depositphotos/YGphoto

Таганский районный суд столицы приговорил к 17 годам колонии строгого режима писателя Артура Кронберга, признав его виновным в совершении сексуального насилия над супругой и ребенком. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"По совокупности совершенных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить Кронберга к отбыванию наказания в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – рассказали в суде.

Согласно данным следствия, 64-летний писатель Артур Кронберг подвергал физическому и сексуальному насилию свою 40-летнюю жену и 12-летнего ребенка.

Его задержали и арестовали в феврале 2020 года, выдвинув обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетнего.

Прозаик Артур Кронберг является автором произведений на эротическую тематику. В частности, он написал такие рассказы, как "Прожиточный минимум" и "Особая процедура".

Ранее суд приговорил к 18 годам лишения свободы астраханца, который на протяжении трех лет насиловал маленькую падчерицу. В общей сложности обвиняемый совершил в отношении девочки 2008 года рождения 183 эпизода преступлений.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать