Астраханца осудили на 18 лет за 183 изнасилования маленькой падчерицы

16:01
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Суд приговорил к 18 годам лишения свободы астраханца, который на протяжении трех лет насиловал маленькую падчерицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По данным следствия, с сентября 2017 года по ноябрь 2020 года 30-летний мужчина совершал в отношении падчерицы насильственные действия сексуального характера и изнасилования. В общей сложности обвиняемый совершил в отношении девочки 2008 года рождения 183 эпизода преступлений.
Следователи возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 131, а также пункту "б" части 4 статьи 132 ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста").
Суд назначил мужчине 18 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье задержали подозреваемого в изнасиловании 9-летнего ребенка. По данным следствия, 26 сентября подозреваемый обманул и привел 9-летнюю девочку в свой дом, изнасиловал ее, после чего скрылся. Мужчину задержали в одном из соседних районных центров.
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