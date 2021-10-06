Во Франции разоблачили священников, замешанных в сексуальном насилии

Скандал вокруг Римско-католический церкви разгорелся во Франции. Спецкомиссия опубликовала доклад, разоблачающий священников-педофилов.

Жертвами сексуального насилия с 1950 года стали более 200 тысяч человек. В этом замешаны около 3 тысяч священников.

Пострадавшие от насилия назвали публикацию доклада поворотным моментом в истории Франции. Руководство Римско-католической церкви заявило, что испытывает ужас и стыд, и просит прощения за произошедшее.

Независимая комиссия работала с 2018 года. Специалисты опросили тысячи человек, а также изучили церковные архивы, данные МВД и Минюста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.