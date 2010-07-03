В Великобритании нашли три неизданных сценария Стэнли Кубрика

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В Англии нашли неизвестные рукописи Стэнли Кубрика с идеями сценариев для трех фильмов, сообщает The Guardian.

Работы называются "Женатый мужчина" (Married Man), "Идеальный брак" (Perfect Marriage) и "Ревность" (Jealousy). Их датируют 1954-м и 1956-м годами.

Отмечается, что в это время у режиссера были проблемы со второй женой, актрисой и танцовщицей Рут Соботка, с которой он развелся в 1957 году.

По словам профессора из Бангорского университета в Уэльсе и ведущего специалиста по творчеству Кубрика Натана Абрамса, записи находились дома у режиссера.

Он отметил, что в рукописях встречаются идеи, которые позже нашли отражение в фильме "С широко закрытыми глазами".

Стэнли Кубрик – американский режиссер, проживший большую часть жизни в Великобритании. Известен своими картинами "С широко закрытыми глазами", "Сияние", "Лолита", "Заводной Апельсин" и другими работами. Умер в 1999 году.

Ранее в Великобритании нашли считавшийся утерянным сценарий "Жгучая тайна" Кубрика. Он был создан в 1956 году в соавторстве с романистом Колдером Уиллингэмом.