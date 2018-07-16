Утерянный сценарий Кубрика обнаружили в Великобритании

Фото: /Stanley Kubrick
Считавшийся утерянным сценарий "Жгучая тайна" режиссера Стенли Кубрика нашли в Великобритании. Рукопись является адаптацией новеллы австрийского писателя Стефана Цвейга, написанной в 1913 году.
Сценарий создан в 1956 году в соавторстве с писателем-романистом Колдером Уиллингэмом. Позднее литератор сотрудничал с режиссером в работе над "Гражданином Кейном".
Утерянный сценарий обнаружил профессор Бангорского университета в Уэльсе Натан Абрамс, сообщает "Мир 24".
Американский режиссер Стенли Кубрик известен своими картинами "С широко закрытыми глазами", "Сияние", "Лолита", "Заводной Апельсин" и другими работами.
"Жгучая тайна" уже была экранизирована в 1988 году бывшим ассистентом Кубрика Эндрю Биркином. Главную роль в фильме сыграла Фэй Данауэй.
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